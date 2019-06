POL-PDLD: Radfahrer bei Sturz verletzt

Edenkoben (ots) –

Am Freitag, 28.06.2019 stürzte ein 74-jähriger Mann mit seinem

Fahrrad in der Klosterstraße in Edenkoben. Der Mann wurde bei dem

Sturz verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich

durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt

daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema

erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Edenkoben.

