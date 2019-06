POL-PDLD: Mehrere Gefahrenstellen auf der Autobahn

BAB 65 (ots) –

Gleich mehrere Einsätze hatte die Polizei Edenkoben am Freitag,

28.06.2019 auf der Autobahn A65. Um 09.20 Uhr wurde ein herrenloser

Schlafsack in Höhe der AS Neustadt-Süd in FR Karlsruhe gemeldet.

Dieser wurde von der Streife weggeräumt. An der AS Landau-Nord in

Fahrtrichtung Ludwigshafen hatte ein Verkehrsteilnehmer gegen 13:33

Uhr einen Besen verloren, den die Streife von der Fahrbahn beseitigen

musste. Gegen 18:28 Uhr wurde ein ungesicherter Pannen-Pkw auf dem

Verzögerungsstreifen der AS Neustadt-Süd an der A65 in Fahrtrichtung

Karlsruhe gemeldet. Da sich der Fahrer nicht mehr vor Ort befand,

musste der Pkw bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes abgesichert

werden.

