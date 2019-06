POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 29.06.2019

Limburg (ots) – –Entwendetes Motorrad wieder aufgefunden– Am

Freitagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde in der

Jahnstraße in Niederbrechen ein Motorrad aus einer unverschlossenen

Garage entwendet. Das Krad wurde mit dem Originalschlüssel geführt,

da dieser steckte. Durch einen Polizeibeamten konnte das Krad

schließlich gegen 20.00 Uhr auf dem Seitenstreifen der B 49, Höhe

Ahlbacher Spange, ausgemacht werden. Das Motorrad war dort

abgestellt, ein Fahrer bzw. der Täter war nicht mehr vor Ort.

Offenkundig war diesem der Kraftstoff ausgegangen. Etwaige Zeugen

werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg, unter 06431/9140-0 in

Verbindung zu setzen.

–Unfall mit leichtverletzter Person in Dornburg– Am heutigen

Morgen gegen 03.00 Uhr, kam es in der Markstraße in

Dornburg-Frickhofen zu einem Auffahrunfall, bei der eine 52-jährige

Frau aus Waldbrunn leicht verletzt wurde. Der 62-jährige

Unfallverursacher aus Elbtal schätzte wohl die Geschwindigkeit des

vorrausfahrenden PKW falsch ein und fuhr auf diesen auf. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

