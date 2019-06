POL-HS: Pressebericht Nr. 180 von Samstag, 29. Juni 2019

Kreis Heinsberg (ots) – Hückelhoven

Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag (28.06.2019, 13:30h

bis 14:30h) die Heckantenne eines ‚Am Landabsatz‘ geparkten Pkw BMW.

Gangelt

Aus einer Hauseinfahrt an der Bundesstraße in Gangelt-Stahe

stahlen bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 14:00h und

17:30h ein orangefarbenes Motorrad ‚KTM Duke‘ mit HS-Kennzeichen.

Noch während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die

niederländische Polizei das Motorrad in Schinveld/NL aufgefunden

hatte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Heinsberg | Publiziert durch presseportal.de.