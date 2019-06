POL-AA: Scheunenbrand – alle Tiere haben überlebt

Rosengarten-Uttenhofen (ots) – Wie gestern berichtet geriet am

Freitag gegen 15.45 Uhr eine zweistöckige Scheune in der

Unterdorfstraße in Brand. Die Polizei in Gaildorf hat die

Ermittlungen übernommen. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt an

einem Kühlaggregat der Auslöser für den Brand. Die Schadenshöhe ist

noch nicht endgültig geklärt, dürfte jedoch bei den gemeldeten ca.

750.000 Euro liegen. Glücklicherweise haben alle Schweine den Brand

überlebt. Die Tiere standen auf Stroh, das sich mit dem Löschwasser

vollsog und somit die Schweine kühlte und vor Brandblessuren

schützte.

