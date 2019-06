POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar fürden zeitraum vom 28.06.2019, 10:00 Uhr bis 29.06.2019, 10:00 Uhr

Goslar (ots) – Ortseingangsschild entwendet Unbekannte Täter

entwendeten im Zeitraum vom 27.06.2019, 10:00 Uhr bis zum 28.06.2019,

10:00 Uhr, das Ortseingangsschild des goslarer Ortsteiles Ohlhof in

der Ohlhofbreite 1/ Goslar. Der dadurch entstandene Sachschaden

dürfte bei geschätzten 200 Euro liegen.

E-Bike entwendet In der Heinrich-Pieper-Str/ Goslar ereignete sich

der Diebstahl eines Pedelec der Marke KTM im Wert von 2999 Euro.

Unbekannte Täter entwendeten von der Terrasse des Geschädigten das

gesicherte E-Bike im Zeitraum vom 27.06.2019, 22:00 Uhr bis zum

28.06.2019, 09:00 Uhr.

Sachbeschädigung an PKW Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW,

Volvo 940, durch zerkratzen der linken Fahrzeugseite kam es in der

Nacht von Donnerstag, 27.06.2019, auf Freitag, den 28.06.2019, in der

Zehntstr./ Goslar. Täterhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der

Nummer 05321/ 339-0 entgegen.

Körperverletzung auf dem Festplatz Schützenfest Goslar Am ersten

Eröffnungstag des goslarer Schützenfestes, dem Freitag, 28.06.2019,

kam es bereits um 20:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen einem unbekannten Aggressor und einem 16jährigen Goslarer.

Der 16jährige erhielt einen Faustschlag gegen die linke

Gesichtshälfte und erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe sowie

eine Prellung. Täterhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der

Nummer 05321/ 339-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad Am Freitag, dem 28.06.2019, um

23:45 Uhr, wurde eine 48jährige Goslarerin im OT Jerstedt auf ihrem

Fahrrad fahrend kontrolliert. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen

Wert von 1,78 Promille, sodaß der Frau eine Blutprobe entnommen

wurde. Zur Beachtung: Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt in

Deutschland weit über der für Kraftfahrer. Erst ab einem Wert von 1,6

Promille dürfen sie definitiv nicht mehr aufs Rad. Wer mit Alkohol

auf dem Fahrrad erwischt wird, muss neben Bußgeldern und Geldstrafen

auch mit Auswirkungen auf den Führerschein rechnen. Sowohl Punkte als

auch die Anordnung zu einer MPU sowie die Entziehung der

Fahrerlaubnis sind mögliche Konsequenzen.

Köstler, PHK

