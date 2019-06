POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Rodalben

Rodalben (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 27.06.2019, 17.00 Uhr

bis Freitag, 28.06.2019, 07.00 Uhr war in Rodalben, in der

Hauptstraße ein mintgrüner Pkw, Audi 80 vorschriftsgemäß am rechten

Fahrbahnrand abgestellt. Ein vorbeifahrendes, bisher unbekanntes

Fahrzeug streifte die linke, hintere Seitentür und verursachte eine

Eindellung in ca. 60 cm Höhe. Der Schaden beträgt ca. 1 500.-Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Schadensverursachung

unerlaubt vom Unfallort ohne sich zu erkennen zu geben. Hinweise

bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens, Tel. 06331/5200.

