POL-PDTR: Pressemitteilung der Polizei Trier – Altstadtfest – Freitagabend

Trier (ots) – Das Trierer Altstadtfest 2019 wurde am Freitagabend,

den 28.06.2019, um 19:00 Uhr offiziell eröffnet. Die Festmeile in der

Innenstadt war bei hochsommerlichen Temperaturen sehr gut besucht und

die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht gemessen am

Besucheraufkommen ruhig. Auf dem Viehmarkt hatten sich ab dem frühen

Abend viele Jugendliche und Heranwachsende zum Feiern eingefunden.

Bereits gegen 22 Uhr mussten zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) wegen

Alkoholintoxikation mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert

werden. Bis zum Ende der Musikdarbietung um 00:00 Uhr wurden weitere

sechs Jugendliche wegen Alkoholintoxikation ins Krankenhaus

verbracht. Der Spitzenwert der Atemalkoholkonzentration lag bei einem

Jugendlichen bei fast 3 Promille. Fünf Jugendliche wurden wegen

Alkoholisierung ihren Eltern überstellt. Es kam im Umfeld des

Viehmarktplatzes im Laufe des Abends zu alkoholbedingten

Körperverletzungsdelikten. Insgesamt wurden bei 54 Jugendlichen sog.

„Alkoholvernichtungen“ vorgenommen; das bedeutet, dass mitgeführte

Alkoholika bei nicht berechtigten und durch die Polizei

kontrollierten Jugendlichen vernichtet / ausgeschüttet wurde (unter

16 Jahren jegliche Alkoholika, unter 18 Jahren hochprozentige

Spirituosen). Weitere Gewaltdelikte konnten durch das konsequente

polizeiliche Einschreiten verhindert werden. Im übrigen

Veranstaltungsbereich blieb es insgesamt ruhig. Nach Ende der

Musikveranstaltungen um 00:00 Uhr leerte sich das

Veranstaltungsgelände aufgrund der sommerlichen Temperaturen nur

langsam. Es kam in der Nacht zum Samstag zu vier

Körperverletzungsdelikten. Eine Person wurde nach verübter

Körperverletzung in Gewahrsam genommen.

