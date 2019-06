POL-SU: Im Rahmen eines Streits kommt es zur Körperverletzung

Lohmar – Weegen (ots) – Am 28.06.2019 gegen 21:30 Uhr erhielt die

Polizeileitstelle Kenntnis von einem Streit in Lohmar-Weegen. Am

Einsatzort stellte sich die Situation dann so dar, dass es in Folge

eines verbalen Streits, zwischen zwei Bekannten, zu einer

wechselseitigen Körperverletzung kam. Nach Angaben eines Zeugen sei

einer der Beteiligten dann in seinen Pkw gestiegen und weggefahren.

Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung durch eine

Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei

wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht nur ohne eine gültige

Fahrerlaubnis unterwegs, sondern auch alkoholisiert war. Ihm wurde

eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des

Streits und der anschließenden Körperverletzung wurden beide

Beteiligte jeweils leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war

nicht erforderlich. (DS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis | Publiziert durch presseportal.de.