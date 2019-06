POL-PDPS: Auto auf Parkplatz beschädigt

Pirmasens (ots) – Am Freitagvormittag, den 28.06.2019 kam es gegen

11:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Seat Mii auf

dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Zweibrücker

Straße. Hierbei wurde vermutlich mit einem Fahrzeugschlüssel die

linke Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand dadurch Sachschaden in

Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche

Hinweise unter der Telefonnummer 06331-5200.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.