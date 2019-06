POL-PDPS: Streit endet mit Verletzung

Pirmasens (ots) – Am Freitagabend, den 28.06.2019 gegen 20:15 Uhr

kam es in der Wiesenstraße in Pirmasens zwischen einem 18-Jährigen

und 37-Jährigen Mann zu verbalen Streitigkeiten. Während des

Streitgespräches griff der 18-Jährige Beschuldigte zu einer

Weinflasche, welche er zerbrach, um anschließend den 37-Jährigen

damit zu attackieren. Dieser wurde auch im Bereich des Armes verletzt

und musste ärztlich versorgt werden. Auf den 18-Jährigen kommt nun

eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

