POL-EN: Sprockhövel, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sprockhövel (ots) – Am 28.06.2019, gegen 11:35 Uhr, rangierte ein

25 jähriger Hattinger mit seinem Lkw auf dem Parkplatz am

Rathausplatz. Dabei übersah er einen, hinter dem Lkw befindlichen, 79

jährigen Sprockhöveler. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79

Jährige zu Boden stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in

ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

