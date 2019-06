POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Freitag (28.06.19)

parkte ein weißer Honda CR-V (SUV) mit KIB-Kennzeichen auf dem

Rognacplatz in Rockenhausen. Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 13.30

Uhr wurde das Fahrzeug von einem bisher unbekannten anderen Fahrzeug

an der linken vorderen Stoßstange und Kotflügel beschädigt. Es

entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zur Klärung der

Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an

die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

