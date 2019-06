POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) – Polizeikommissariat Friesoythe Grüner

Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 28./29.06.2019

Bösel – Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, kam es im Sandker Weg zu

einer Vorfahrtsverletzung, welche zu einem Verkehrsunfall mit 2

Leichtverletzten geführt hat. Ein 20-Jähriger Böseler hatte einen

vorfahrtberechtigen 23-Jährigen Garreler übersehen. Dieser und ein

mitfahrendes, dreijähriges Kind des Böseler Fahrzeugführers wurden

leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro

an beiden Fahrzeugen.

Friesoythe / OT Schwaneburg – Am Küstenkanal

Am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, geriet ein Teil eines

Grünstreifens neben dem Küstenkanal im Bereich Schwaneburg aus

ungeklärter Ursache in Brand. Zeugen bemerkten die Flammen,

verständigten die Feuerwehr und ergriffen erste Löschmaßnahmen. Die

freiwillige Feuerwehr Friesoythe leistete abschließende

Löscharbeiten.

