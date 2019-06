POL-LB: Straßenverkehrsgefährdung auf der L 1189 in Magstatdt

Ludwigsburg (ots) – Am Freitag, 28.06.2019, gegen 16:15 Uhr,

befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grauen Peugeot mit

Böblinger Kennzeichen, die Landesstraße L1189 von Stuttgart kommend

in Fahrtrichtung Magstadt. Vor dem Peugeot war ein roter Kleinwagen

in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe des Hölzersees wurden

beide Fahrzeuge an einer unübersichtlichen Stelle von einem

nachfolgenden grauen 3er BMW mit Stuttgarter Kennzeichen überholt.

Wegen einem entgegenkommenden Fahrzeug musste der bislang noch

unbekannte BMW-Fahrer derart knapp vor dem überholten roten

Kleinwagen wieder einscheren, dass dessen Fahrerin stark abbremsen

musste. Auch der nachfolgende Peugeotfahrer musste sein Fahrzeug

stark abbremsen, um nicht auf den roten Kleinwagen vor ihm

aufzufahren. Das entgegenkommende Fahrzeug dürfte durch den

Überholvorgang des BMW ebenfalls gefährdet oder behindert worden

sein. Von diesem Fahrzeug ist derzeit aber nichts bekannt. Zeugen des

Vorfalles, insbesondere die Lenkerin des überholten roten Kleinwagens

sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges werden gebeten sich

mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/6970, in Verbindung

zu setzen.

