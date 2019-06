POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Gesamtschaden

Ludwigsburg (ots) – Am Freitag um 19:30 Uhr, befuhr ein

54-jähriger Mann mit seinem Pkw Audi die Friedrichstraße in

Ludwigsburg in auswärtige Richtung. In der Folgezeit wechselte er auf

den linken Fahrstreifen, wo sich ein Pkw Opel auf gleicher Höhe

befand. Durch den seitlichen Zusammenstoß kam der Pkw der

55-jähringen Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine

Verkehrsinsel. Der Unfallverursacher zog nach der Berührung mit dem

Pkw Opel sein Fahrzeug wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen.

Hierbei touchierte er noch ein weiteres Fahrzeug, einen VW Multivan.

Der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers wird auf 10.000.-

Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Opel beläuft sich auf etwa

6000.- Euro. Der angenommene Schaden am VW der 41-jährigen Fahrerin

beläuft sich auf etwa 3000.- Euro. Verletzt wurde niemand. Alle

Fahrzeuge blieben fahrbereit.

