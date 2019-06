POL-OG: Baden-Baden – Unfallflucht am Verfassungsplatz

Offenburg (ots) – Am Freitagnachmittag kam es um 17:00 Uhr zu

einem Unfall in der Waldseestraße. Der Fahrer eines silbernen Toyota

Yaris musste -in Richtung Verfassungsplatz fahrend- an der

Lichtzeichenanlage am Verfassungsplatz noch in der Waldseestraße bei

Rotlicht hinter einem weißen Pkw anhalten. Bei Grünlicht fuhren beide

Fahrzeuge an; der Fahrer des Toyotas wechselte in Höhe der Hochstraße

auf den rechten Fahrstreifen, um an dem weißen Pkw vorbeizufahren. In

selben Moment lenkte der Führer des weißen Autos nach rechts und

touchierte den Toyota an der linken Fahrzeugseite. Nach dem Unfall

setzte der Fahrer des weißen Pkw seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Die Höhe des Sachschadens am Toyota wird auf rd. 3.500 EUR taxiert.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden,

T. 07221 680-120, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Offenburg | Publiziert durch presseportal.de.