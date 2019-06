POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots) – Sachbeschädigung durch Feuer

Wie erst jetzt bekannt wurde, beobachtete am Freitag, den

21.06,2019, gegen 11:00 Uhr, ein namentlich nicht bekannter Zeuge 2

jugendliche Personen, die sich auf dem zur Erzstr. in

Clausthal-Zellerfeld gelegenen Hinterhof eines Cafés an einem

Altpapiercontainer zu schaffen machten. Als Flammen aus dem Container

schlugen, flüchteten diese vom Ort. Der Zeuge informierte umgehend

den Betreiber des Cafés, der das Feuer mit eigenen Mitteln löschen

konnte. Der Zeuge und alle weiteren Personen, die in diesem

Zusammenhang weitere Beobachtungen mitteilen können, werden gebeten,

sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

i.a. Marks, PHK

