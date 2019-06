POL-HRO: Fahrlässige Brandstiftung führt zur Sicherstellung von 2.000 kg Feuerwerkskörpern in Steffenshagen

Rostock (ots) –

Am Abend des 28.06.2019 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers

nach Steffenshagen gerufen, weil dort ein Feuer ausgebrochen sei.

Auf dem Grundstück angekommen stellten die Beamten fest, dass eine

unbeaufsichtigte Feuerschale mit Restglut auf einem Grundstück stand.

Neben der Feuerschale liegender Unrat war bereits in Brand geraten

und drohte, auf eine benachbarte Scheune überzugreifen.

Die freiwillige Feuerwehr Steffenshagen konnte den Brand schnell

löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Auf der Suche nach einem Verantwortlichen stellten die Beamten in der

besagten Scheune mehrere Paletten mit offenbar legalen

Feuerwerkskörpern fest. Insgesamt handelte es sich um ca. 100 Kartons

mit Feuerwerkskörpern (überwiegend Batterien) und weiteren einzelnen

Feuerwerkskörpern, die frei zugänglich und unsachgemäß in der Scheune

lagerten.

Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz

wurden die Feuerwerkskörper vor Ort sichergestellt.

Die Menge der Feuerwerkskörper machte den Einsatz des

Munitionsbergungsdienstes erforderlich.

Dieser sicherte die Feuerwerkskörper mit einer Gesamtmasse von ca.

zwei Tonnen und sorgte so für einen kontrollierten Abtransport.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz sowie wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

– Einsatzleitstelle –

