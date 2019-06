POL-GM: 290619-614 Verkehrsunfall mit Personenschaden 64-jähriger Autofahrer erlitt bei Kollision schwere Verletzungen

Gummersbach (ots) –

Bei einem Verkehrsunfall in Lantenbach hat sich am Freitagabend

(28.06.) ein 64-jähriger Autofahrer aus Gummersbach schwere

Verletzungen zugezogen. Er war um 19:40 Uhr aus der Straße In der

Lantemicke auf die Meinerzhagener Straße eingebogen. Zeitgleich

befuhr ein 23-jähriger Gummersbacher mit seiner Stretchlimousine die

Meinerzhagener Straße in Fahrtrichtung Gummersbach. Im

Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 64-Jährige, der nach ersten

Ermittlungen den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, schwere

Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An beiden

Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Meinerzhagener

Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde

gesperrt.

