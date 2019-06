FW-MG: Pkw kippte nach Verkehrsunfall auf die Seite

Mönchengladbach-Bonnenbroich,28.06.2019, 20:18 Uhr, Kreuzung Dohler-/Schlossstraße (ots) –

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem

Unfall im Kreuzungsbereich Dohler Straße Ecke Schlossstraße

alarmiert. Ein Pkw war, nachdem er ein zweites Fahrzeug touchiert

hatte auf die Seite gekippt, hatte einen Gartenzaun vollständig

zerstört und lag in einem Garten. Der Fahrer dieses Unfallfahrzeugs

konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig

aus seinem Fahrzeug befreien. Eine zufällig anwesende Notärztin

leistete vorbildlich erste Hilfe, bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes. Der Fahrer hatte Glück und wurde nur leicht

verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein

Notfallkrankenhaus transportiert. Der Fahrer des zweiten Pkw wurde

durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Kleinkind das sich ebenfalls

in dem zweiten Pkw befand wurde war bereits vor dem Eintreffen der

Einsatzkräfte durch Familienangehörige von der Unfallstelle nach

Hause transportiert worden. Beide Insassen des zweiten Pkw wurden

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte

das auf die Seite gekippte Fahrzeug mit einer Leiter um ein

unkontrolliertes zurückkippen zu verhindern. Vorsorglich wurden

Löschmittel bereitgestellt. Die Polizei sperrte für die Dauer der

Unfallaufnahme den Kreuzungsbereich großräumig ab. Es kam zu

Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und

Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen und ein

Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der

Berufsfeuerwehr Mönchengladbach

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 – Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.