FW-MG: Aufwendige Übung der Freiwilligen Feuerwehr

Mönchengladbach-Rheindahlen, 28.06.2019, 19:30 Uhr, Broicher Strasse (ots) –

Am heutigen Abend führten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr

Mönchengladbach eine groß angelegte und aufwendig geplante Übung im

Ortsteil Rheindahlen durch. In der Übungslage war es in einem

Mehrfamilienhaus bei Arbeiten an einer Gasleitung zu einer Verpuffung

im Keller gekommen. Der Brand breitete sich rasend schnell aus.

Giftiger Brandrauch drang in den Treppenraum und in die

angeschlossenen Wohnungen. Die Bewohner des Hauses, gespielt von

Mitarbeitern eines derzeit vor Ort tätigen Abrissunternehmens sowie

der Jugendfeuerwehr aus Rheindahlen, konnten sich somit nicht mehr

selbst durch den Treppenraum in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte

retteten zwei Installateure aus dem Keller des Gebäudes und fünf

weitere Personen über eine 75kg schwere und 14m lange Schiebleiter

durch ein Fenster im 2. Obergeschoss. Eine Person, die sich vor dem

heißen Rauch durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet hatte, wurde

durch die Einsatzkräfte erstversorgt, bis sie durch Helfer des

Deutschen Roten Kreuzes medizinisch versorgt wurden. Bei der Rettung

weiterer Personen durch den verrauchten Treppenraum wurde der Umgang

mit Brandfluchthauben trainiert und ein Atemschutznotfall

eingespielt. Hierbei war einer der Atemschutzgeräteträger in Not

geraten und musste von seinen Kollegen gerettet werden. Derartig

komplexe Übungslagen bieten hervorragende Trainingsmöglichkeiten für

den Realeinsatz. Neben dem Umgang mit den technischen Geräten werden

z.B. auch das Verhalten der Führungskräfte unter Stress sowie

Einsatztaktiken trainiert.

Die Übung war nach gut 40 Minuten beendet. Für die Dauer der Übung

standen auf der Broicher Strasse mehrere Löschzüge der Feuerwehr.

An der Übung waren insgesamt 55 Ensatzkräfte aus den Einheiten

Rheindahlen, Broich, Woof, Günhoven und Kothausen sowie das Deutsche

Rote Kreuz, Ortsverband Rheindahlen beteiligt.

