POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Landkreis Heilbronn Neckarsulm : Meterhohe

Flammen Am Freitagabend, kurz vor 19.30 Uhr, erreichten die

Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe. Anrufer

meldeten zunächst starke Qualm- und Flammenentwicklung im Bereich der

Franken-waldstraße in Neckarsulm. Unter anderem sollen Flammen bis zu

5 Meter Höhe erkennbar gewesen sein. Bei Eintreffen der Streife

stellte sich die Lage so dar, dass ein ca. 3 Meter langer

Brennholzsta-pel, der neben einem Garten- bzw. Wochenendhaus gelagert

war, in Flammen aufging. Das direkt daneben befindliche hölzerne

Gartenhaus fing ebenfalls Feuer und brannte nieder. Ca. 10-15

umstehende Tannenbäume gerieten durch die Hitzeentwicklung ebenfalls

in Brand. Hier entwickelten sich kurzfristige Flammen in Höhe von

10-15 Meter. Der Brand konnte von der Feuerwehr Neckarsulm schnell

unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 25

Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch

völlig unklar, die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die evtl. ungewöhnliche oder

verdächtige Wahrnehmung zu dem fraglichen Zeitpunkt gemacht haben

könnten. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier

Neckarsulm unter Telefon 07132/93710 erbeten.

