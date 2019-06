POL-HAM: Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) – Am Freitag, 28. Juni, gegen 20.20 Uhr

ereignete sich an dem Kreisverkehr Rhynerberg / Heideweg ein

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine

16-Jährige aus Hamm wollte vom westlichen Radweg des Heideweges zum

östlichen Radweg des Heideweges wechseln. Hierzu befuhr sie die

vorhandene Querungshilfe. Dabei stieß sie mit einem grauen Peugeot

206 eines 41-jährigen Hammers zusammen. Die 16-Jährige stürzte zu

Boden und verletzte sich dabei Arm. Das Fahrrad wies Beschädigungen

am Lenker und dem vorderen Schutzblech auf. Der Peugeot wurde an der

Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 1100 Euro

geschätzt. (gc)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.