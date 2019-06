POL-AC: Kind angefahren – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Herzogenrath (ots) – Gegen 19:00 Uhr stand ein 6-jähriger Junge am

Freitagabend, 28.06.2019 am Fahrbahnrand der Asternstraße. Er

unterhielt sich mit befreundeten Kindern auf einem angrenzenden

Balkon. Plötzlich bog nach Zeugenangaben ein Pkw von der Magerauer

Straße kommend in die Asternstraße ein. Im Vorbeifahren touchierte

das Fahrzeug den am Fahrbahnrand stehenden Jungen. Das Fahrzeug hielt

nach dem Zusammenstoß nicht an und flüchtete über die Blumenstraße in

unbekannte Richtung. In Folge des Unfalles wurde das Kind leicht

verletzt. Es wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw, Ford

Fiesta älteren Baujahres, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise

nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0241 / 9577 –

42101 entgegen.

PP Aachen, FLD/Leitstelle i.A. Ehser, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 – 21211

Fax: 0241 / 9577 – 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Aachen | Publiziert durch presseportal.de.