POL-LB: Gerlingen (BAB 81 Höhe Parkplatz „Gerlinger Höhe“): Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Ludwigsburg (ots) – Gegen 17.16 Uhr gingen sowohl bei der

Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg als auch beim

Polizeipräsidium Ludwigsburg mehrere Notrufe ein, dass sich auf der

Bundesautobahn 81 Höhe Parkplatz „Gerlinger Höhe“ in Fahrtrichtung

Heilbronn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Nach derzeitigen

Erkenntnissen kam es im stockenden Verkehr zu einem Auffahrunfall an

dem zwei Sattelzüge und zwei Pkw beteiligt waren. Ein Sattelzug, der

den rechten Fahrstreifen befuhr, hatte aufgrund der Verkehrslage

verlangsamt. Ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines Nissans

verlangsamte ebenfalls. Ein hinter dem Nissan folgender weiterer

Sattelzug fuhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den Nissan

auf und schob diesen auf den sich davor befindlichen Sattelzug. Der

28-jährige Lenker im Nissan wurde dabei tödlich verletzt.

Abschließend fuhr noch ein Audi in die Unfallstelle. Derzeit befinden

sich noch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des

Technischen Hilfswerks und der Polizei im Einsatz. Zeitweise kam es

zu einem Rückstau von der BAB 8 kommend von acht Kilometern. In der

Gegenrichtung gab es etwa zwei Kilometer Stau durch Schaulustige. Zur

Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

