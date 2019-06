POL-FR: Kenzingen: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und wird verletzt – Zeugenaufruf

Freiburg (ots) – Die Polizei wurde am Freitag, 28.06.2019, gegen

14:20 Uhr, über einen Verkehrsunfall zwischen Kenzingen und Bombach

informiert.

Eine junge Frau war mit ihrem Pkw auf der K5115 von Bombach in

Richtung Kenzingen unterwegs und war von der Fahrbahn abgekommen. Bei

dem Unfall wurde sie verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine

Klinik transportiert werden. Sie gab an, sie habe einem

entgegenkommenden Auto ausweichen müssen. Das Auto sei nach dem

Unfall weitergefahren.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Unfallermittlungen

aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat den Verkehrsunfall

beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben?

Hinweistelefon: 0761 882-3100 (rund um die Uhr).

jc

