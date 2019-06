POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall – Frau fährt gegen Garagentor und Wohnhaus

Neubrandenburg (ots) – Am 28.06.2019 gegen 18:00 Uhr ereignete

sich auf einem Privatgrundstück in der Straße Am Blocksberg in

Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten

weiblichen Person. Eine 68-jährige Frau hatte die Absicht, ihr

Fahrzeug in die Garage zu fahren, welche sich im Keller ihres

Einfamilienhauses befindet. Hierbei verlor sie jedoch aufgrund

ungeklärter Ursache auf der stark abschüssigen Zufahrt die Kontrolle

über ihr Fahrzeug und kollidierte in der weiteren Folge mit dem

Garagentor sowie einer Mauer des Wohnhauses. Bei der Kollision wurden

die beiden Frontairbags des Fahrzeuges ausgelöst und die 68-Jährige

wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Fahrzeugführerin musste

durch den Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr der Stadt

Neubrandenburg aus ihrem Fahrzeug befreit und auf Grund ihrer

schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Klinikum

Neubrandenburg verbracht werden. Am Fahrzeug sowie am Gebäude

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

