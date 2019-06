FW Witten: Ausflugschiff Schwalbe fährt gegen Uferböschung

Witten (ots) – Gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr Witten mit dem

Stichwort -Schiffsunfall- alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte

lag die MS Schwalbe mit deformierten Bug am Herbeder Ufer der Ruhr,

unterhalb der Herbeder Ruhrbrücke. Das Schiff war manövrierunfähig

gegen die Uferböschung gefahren und nicht mehr steuerbar. Es war

bereits durch ein Tau am Ufer gesichert. Es befand sich zum Zeitpunkt

der Havarie neben dem Kapitän und der Servicekraft eine Gruppe mit 12

jungen Erwachsenen an Bord. Ersthelfer von Rettungsdienst und DLRG

befanden sich bereits an Bord und versorgten die Verletzen.

Rettungsboote von DLRG und Feuerwehr waren sehr schnell zur Stelle

und unterstützten die Rettungsarbeit von der Wasserseite aus. Nach

einer rettungsdienstlichen Untersuchung durch den Notarzt wurden zwei

Personen mit leichten Verletzung durch den Rettungsdienst in

Krankenhäuser verbracht. Alle weiteren Personen waren wohlauf.

Nachdem alle Personen die MS Schwalbe verlassen hatten, wurde das

Motorschiff durch Boote der DLRG zum Liegeplatz an der Herbeder

Schleuse geschleppt. Neben dem Rettungsdienst und der DLRG war die

Feuerwehr Witten mit der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Herbede

am Einsatz beteiligt(dl).

