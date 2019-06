POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots) – Am 28.06.19 gegen 15:15 Uhr hielt ein 79

jähriger Autofahrer in der Straße Europaplatz in Bad Kreuznach an der

Einmündung in die Wilhelmstraße, an der dortigen Ampel, hinter einem

45 jährigen Autofahrer an. Der 45 jährige Autofahrer setzte zurück

und stieß mit dem Heck seines Pkw gegen die Front des Pkw des 79

jährigen. Im Anschluss sprachen die beiden Autofahrer miteinander.

Der 79 jährige nahm beim 45 jährigen Mann Atemalkoholgeruch wahr. Als

der 79 jährige Mann ankündigte die Polizei zu rufen, fuhr der 45

jährige mit seinem Auto weg. Der 79 jährige Autofahrer begab sich

daraufhin zur Polizei in Bad Kreuznach und zeigte den Unfall an. Über

das abgelesene Autokennzeichen konnte der 45 Jährige als Fahrer

ermittelt werden. Das unfallbeteiligte Auto stand an dessen

Wohnanschrift. Da an der Wohnung zunächst niemand öffnete wurde nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht ein

Schlüsseldienst für eine Wohnungsdurchsuchung angefordert. Als dieser

eintraf, öffnete der Fahrer doch die Tür. Ein Atemalkoholtest ergab

bei diesem einen Wert von 3,42 Promille. Der Führerschein des 45

jährigen wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten

Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge

Alkoholgenusses wurde eingeleitet. Den Fahrer erwarten ein

mehrmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe.

