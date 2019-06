POL-GT: Brand in Mehrfamilienhaus in Gütersloh- Blankenhagen

Gütersloh (ots) – Gütersloh (FN)- Am 28.06.2019 bekam die Polizei

Gütersloh Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in

Gütersloh OT Blankenhagen, Görlitzer Strasse 8. Beim Eintreffen der

Feuerwehr und der Polizei schlugen Flammen im Bereich des 2. OG aus

dem Haus. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es

entstand kein Personenschaden. Das Feuer wurde durch die Kräfte der

Feuerwehr abgelöscht. Es entstand erheblicher Schaden am Gebäude, 2

Wohnungen des 8- Parteien-Wohnhauses sind nicht mehr bewohnbar. Der

Schaden wird auf 230.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern an.

