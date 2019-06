POL-WAF: Ahlen – Streit endet mit Messerstich

Warendorf (ots) – Nach bisherigen Ermittlungen kam es am Freitag,

den 28.06.19 gegen 17:32 Uhr auf dem hinteren Teil des Parkplatzes am

Netto-Markt in Ahlen zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen

Ahlener und einem 32-jährigen aus Hamm. Im Verlauf des Streits, wurde

der 35-jährige zunächst geschlagen und zu Boden gestoßen.

Anschließend hat der 32-jährige aus Hamm ein Messer gezückt und dem

Ahlener damit gedroht. Der Ahlener hat dem 32-jährigen das Messer

entreißen können. Im folgenden Handgemenge wurde der Hammer mit dem

Messer am Hals verletzt. Der Geschädigte flüchtete in den

Netto-Markt, von wo aus die Rettung informiert wurde. Der Täter

selbst infomierte die Polizei und stellte sich bei Eintreffen den

eingesetzten Beamten aus Ahlen. Er wurde widerstandslos festgenommen

und übergab den Beamten das Tatmittel. Der Hammer wurde in ein

Krankenhaus nach Münster gebracht. Über die Schwere der Verletzungen

konnten noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

