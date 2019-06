POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.06.2019

Peine (ots) – Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Am 28.06.2019, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der B 65 am

Abzweig in Richtung Handorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 74 – jähriger Peiner befuhr mit seinem PKW die B 65 aus Peine

kommend und wollte nach links in Richtung Handorf abbiegen. Hierbei

übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher die B 65

aus Richtung Rosenthal befuhr. Der 35- jährige Motorradfahrer aus dem

Bördeland konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte

in die Beifahrerseite des PKW.

Sowohl der Motorradfahrer, als auch die 80- jährige Beifahrerin

des PKW verstarben noch am Unfallort. Der 74- jährige Fahrer wurde

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die B 65 und die K 31 (Handorf Richtung B 65) sind derzeit für die

Unfallaufnahme voll gesperrt.

