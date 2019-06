POL-BN: Meckenheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bonn (ots) – Am Freitag, 28. Juni 2019, gegen 14:47 Uhr, kam es an

der Kreuzung Rheinbacher Landstraße/Baumschulweg zu einem

Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 26-jähriger

LKW-Fahrer befuhr die Rheinbacher Landstraße aus Richtung Rheinbach

kommend in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe der Kreuzung zum Baumschulweg

mitachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und

kollidiert mit der querenden, bei Grünlicht fahrenden 37-jährigen

PKW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht

verletzt. Ihre beiden mitfahrenden Kinder (3, bzw. 9 Jahre alt)

wurden vorsorglich mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Für die

Dauer der Unfallaufnahme wurde der Unfallort ca. 1 Stunde gesperrt.

Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Es

entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro. (HM)

