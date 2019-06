FW Gangelt: Erfahrungen mit Wärme und Stress gesammelt

Gangelt (ots) –

In den vergangenen Wochen absolvierten insgesamt rund 45

Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Gangelt eine Realbrandausbildung

in der Wärmegewöhnungsanlage (WGA) der Feuerwehr Erkelenz. Bei

mittleren Raumtemperaturen von mehr als vierhundert Grad konnten sich

die Teilnehmer auf den Hochsommer gut vorbereiten.

Durch die Teilnahme an Übungen und Unterweisungen erhalten

Atemschutzgeräteträger theoretische und praktische Erfahrungen über

das Verhalten im Einsatzfall. Die enorme Hitze eines Brandes ist bei

Übungen jedoch nur schwer zu simulieren. Aus diesem Grund sind

Wärmeerfahrungen in speziellen Übungsanlagen eine wichtige und

sinnvolle Ergänzung der Ausbildung. Denn im Laufe der letzten Jahre

hat sich das Brandverhalten bei Wohnungsbränden sehr stark verändert.

Andere Baustoffe, ein hoher Anteil an Kunststoffen in den Möbeln, die

Brandlast in Gebäuden hat sich vervielfacht und Bauordnungen wurden

geändert. Je besser ein Gebäude isoliert ist, umso weniger Sauerstoff

gelangt zunächst an den Brandherd und das Feuer entwickelt sich ganz

anders als früher. Durch die vielen Kunststoffe in den Gebäuden

entstehen große Mengen an gefährlichem und brennbarem Brandgasen, die

sich immer mehr erhitzen und schließlich, wenn sie sich mit

Sauerstoff vermischen, (Tür wird geöffnet, Fensterscheibe zerplatzt)

oft schlagartig mit einem extremen Temperaturanstieg durchzünden. Ein

rechtzeitiges Entweichen der gefährlichen Brandgase, evtl. noch vor

dem Eintreffen der Feuerwehr, wird oft durch die gute

Gebäudeisolierung und die Doppelverglasung der Fenster verhindert.

Bei der Durchzündung von Brandgasen spricht man häufig von

Rauchgasdurchzündung, Rauchgasexplosion etc. Teilweise verbrennt der

Brandrauch explosionsartig, was wiederum einen hohen Druckanstieg zur

Folge hat. Diese Situationen sind für Feuerwehrleute extrem

gefährlich. Nur eine gute und gezielte Ausbildung und die

entsprechende Schutzkleidung können dazu beitragen, dass die

Situationen richtig eingeschätzt und die enormen Temperaturen von bis

zu 1000 Grad Celsius (im Deckenbereich) bei Wohnungsbränden

ausgehalten werden können. In der Wärmegewöhnungsanlage (WGA) wird

durch die Verbrennung von Holz in einer Containeranlage eine

Grundhitze erzeugt, in der die Teilnehmer arbeiten müssen. Die vier

Übersee-Container der WGA der Feuerwehr Erkelenz sind fest

miteinander verbunden. In einem Container wird eine Art Lagerfeuer

aus Holzpaletten angezündet, wodurch sich Wärme und Rauch in den

angeschlossenen Containern verbreiten. Die Teilnehmer müssen in den

angeschlossenen Containern verschiedene Hindernisse bewältigen und

erlernen in den heißen Räumlichkeiten spezielle Suchtechniken sowie

das Vorgehen bei kritischen Situationen. Zwischendurch schauen die

Teilnehmer auch immer wieder im eigentlichen Brandraum vorbei und

lernen dort die Vor- und Nachteile moderner Schutzbekleidung sowie

die Wirkung von Wasser und Wasserdampf kennen. Die Einsatzkleidung

der Feuerwehr ist äußerst effektiv. Hierbei besteht jedoch die

Gefahr, dass die Situation unterschätzt wird, denn die tatsächliche

Hitze spüren die Einsatzkräfte durch die gute Schutzkleidung nur

bedingt. Direkt spürbar ist jedoch die Wechselwirkung von Wasser und

Wasserdampf. Während zu wenig Wasser dem Feuer nichts ausmacht, hat

zu viel Wasser eine direkte Wirkung auf alle Lebewesen die sich in

der Nähe befinden. Aus einem Liter (Lösch)Wasser werden schlagartig

1.700 Liter heißer Wasserdampf, der den Einsatzkräften entgegen

schlägt. Nach dem ersten Durchgang und einer kleinen Erholungspause

absolvierten die Teilnehmer einen weiteren Durchgang mit dem

Schwerpunkt Türöffnung und Raumkühlung. Hierbei erlernten die

Teilnehmer verschiedene Techniken eine Tür zu einem Brandraum zu

öffnen und den mehrere einhundert Grad heißen Raum zu kühlen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Pressestelle

BOI Oliver Thelen

Telefon: +49 151-25124098

E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de

Internet: www.feuerwehr-gangelt.de

Twitter: https://twitter.com/FWGangelt

Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrgangelt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Gangelt | Publiziert durch presseportal.de.