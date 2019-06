POL-K: 190628-8-K Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter mit Schusswaffe raubt Shisha-Bar-Betreiber (26) aus

Köln (ots) –

Mit Fotos aus Überwachungskameras einer Shisha-Bar in der Kölner

Innenstadt fahndet die Polizei Köln nach einem mutmaßlichen Räuber.

Nach bisherigen Ermittlungen traf sich der gesuchte Mann am

Freitagvormittag (10. Mai) mit dem Bar-Besitzer (26) in dem Lokal am

Hohenzollernring. Dort wollte der 26-Jährige dem Gesuchten

Goldschmuck abkaufen. Hierfür hatte er 23.000 Euro bei sich. Kurz

nachdem der Mann mit Hut seinem „Kunden“ den Goldschmuck gezeigt und

der Bar-Betreiber den Geldumschlag herausgeholt hatte, zückte der

Goldverkäufer eine schwarze Schusswaffe, zielte damit auf sein

Gegenüber und flüchtete mit Schmuck und Geld. Hinweise an die Polizei

Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an

poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr)

