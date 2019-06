POL-MR: Fuchs in Schlagbügelfalle gefangen; Tote Frösche und Fische am Teich; Wildes Plakatieren; Versuchter Einbruch; Sachbeschädigungen; Diebstahl und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots) –

Ronhausen – Fuchs in Schlagbügelfalle gefangen

Am Sonntag, 09. Juni fand eine Spaziergängerin nahe am Waldrand

von Ronhausen einen verletzten Fuchs in einer sogenannten

Schlagbügelfalle. Der schwer verletzte Fuchs überlebe den Fang durch

die Falle nicht. Die Jagd auf Füchse ist derzeit verboten. Außerdem

deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass die nicht zugelassene

Falle ohne Erlaubnis und offenbar ohne jegliche Sachkunde in

unzulässiger Weise aufgestellt wurde. Die Polizei ermittelt daher

wegen des Verdachts der schweren Jagdwilderei und Tierquälerei und

bittet um Hinweise. Gibt es Zeugen der Fallenauslegung? Wer kann

Hinweise auf Personen geben, die eine solche Falle (siehe Bild unter

www.polizeipresse.de) besessen haben oder ausgelegt haben könnten?

Hinweise bitte an den Umweltschutzsachbearbeiter bei der Polizei

Marburg, Tel. 06421/406-0.

Oberwalgern – Tote Frösche und Fische am Teich

Die plötzlich von einem auf den anderen Tag eingetretene Stille am

Teich kam den Bewohnern merkwürdig vor. Das deutlich hörbare, laute

Froschkonzert aus den Tagen zuvor war am Samstag, 22 Juni plötzlich

gänzlich verstummt. Als man bei der Nachschau tote Fische im Teich

fand, informierte man die Polizei. Ein beschädigter Zaun neben dem

verschlossenen Tor zum Teichgelände und das erste Ergebnis einer

gutachterlichen Prüfung belegen, dass die Teichtiere nicht durch

einen natürlichen Prozess starben. Die Polizei ermittelt daher und

bittet um Hinweise. Wem sind in den Tagen vor dem 22.06.2019

verdächtige Personen am Teich oder auf dem Gelände aufgefallen? Wer

kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Marburg – Versuchter Einbruch

Am frühen Morgen am Donnerstag, 27. Juni, stellte der Hausmeister

eine eingeschlagene Fensterscheibe und Hebelspuren am Fensterrahmen

des zweigeschossigen Gebäudes der ehemaligen Pharmazie in der

Ketzerbach fest. Nach ersten Überprüfungen blieb es wohl bei dem

insgesamt eher geringen Sachschaden. Der oder die Täter drangen

offensichtlich nicht in das Gebäude ein. Die Tatzeit kann allerdings

bis zu drei Wochen zurückliegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die

Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niedereisenhausen – Ortsnetzstation besprüht

Am Donnerstag, 27. Juni erhielt die Polizei Kenntnis von der

besprühten Ortsnetzstation „Neuer Weg“ im Kaufpark Steffenberg 1. Der

Täter verursachte einen Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Aufgesprüht war ein beleidigender Schriftzug. Sachdienliche Angaben

dazu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Großseelheim – Schwarzer Pkw verkratzt

Ein noch unbekannter Täter verkratzte die gesamte rechte Seite

eines schwarzen Renault Megane und verursachte damit einen Schaden

von mehreren Hundert Euro. Der Pkw stand zur Tatzeit von Dienstag auf

Mittwoch, 26. Juni zwischen 19 und 07 Uhr ordnungsgemäß am rechten

Straßenrand vor dem Anwesen Ammerweg 1. Sachdienliche Hinweise zu der

Sachbeschädigung bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041 oder

die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg – Beule im roten Swift

Wie kommt die Beule in den vorderen rechten Radlauf? Der

betroffene rote Suzuki Swift stand zur Tatzeit zwischen 15 Uhr am

Freitag, 21. Juni und 07.15 Uhr am Montag, 24. Juni auf dem Parkplatz

eines Anwesens in der Sudetenstraße. Der Schaden am Suzuki beträgt

mindestens 800 Euro. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei

Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg – Mercedesstern umgeknickt und gestohlen

Der elfenbeinfarbene Oldtimer stand zur Tatzeit von Donnerstag auf

Freitag, 28. Juni, zwischen 19.30 und 02.30 Uhr am Erlengraben. Der

Täter knickte den Stern des Daimlers W 123 ab und stahl ihn.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel.

06421/406-0.

Stadtallendorf – Nur 10 Minuten reichten zum Diebstahl

Gerade einmal 10 Minuten stand der braune Opel Mokka am

Donnerstag, 27. Juni auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße.

Das reichte einem Dieb aber aus. Der Täter konnte nicht wiederstehen,

als er die Laptoptasche auf dem Beifahrersitz sowie ein iPhone und

einen 50 Euro Schein in der Mittelkonsole sah. Wie er in den mit

Fernbedienung verschlossenen SUV hineinkam, steht derzeit nicht fest.

Mit Bargeld, iPhone und Lenovo ThinkPad beträgt der Wert der Beute

mindestens 1500 Euro. Die Tatzeit war am Donnerstag, zwischen 14.30

und 14.40 Uhr. Wer war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz in der

Herrenwaldstraße und hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat

Bewegung am oder im braunen Opel Mokka gesehen und kann eine Person

beschreiben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Kripo

Marburg, Tel. 06421/406-0.

Amöneburg – Gelegenheit zum Diebstahl genutzt

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl einer Geldmappe und

bittet um sachdienliche Hinweise. Die „Sparkassenmappe“ lag für einen

Moment unbeobachtet auf dem Tresen/Schreibtisch eines Autohauses im

Steinweg. Der Dieb nutzte die Gunst der Stunde, griff zu und

erbeutete neben diversen Papieren eines Fahrzeugs noch Ausweise,

Führerschein und Bargeld. Die Suche nach der Mappe mit dem Logo der

Sparkasse blieb erfolglos. Wer hat zur Tatzeit am Donnerstag, 27.

Juni, zwischen 13.25 und 14.30 Uhr im oder rund um das Autohaus

verdächtige Personen beobachtet und kann diese beschreiben?

Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an die Polizei

Kirchhain, Tel. 06422/3041 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel.

06428/9305-0.

Marburg – Wildes Plakatieren auf frisch sanierter Fläche

Der Tunnel vom Radweg entlang der Lahn unter der B 3 hin zu

Philosophischen Fakultät (PhilFak) war komplett gereinigt und die

Wände freigemacht von jedweden Plakatierungen. Nach der Aktion wiesen

eigens angebrachte Schilder auf ein Verbot des Plakatierens hin.

Jetzt fehlen die Schilder und neue, politisch motivierte Plakate z.

T. im Zusammenhang mit den Hochschulwahlen sind schon wieder an den

Wänden. Die Verursacher klebten gleiche Plakate im Blocks C der

PhilFak auf die eben frisch sanierten Säulen bzw. Stützpfeiler.

Abgesehen vom Diebstahl der Schilder entstand durch das Plakatieren

und den damit verbundenen hohen mechanischen Aufwand zum Entfernen

ein Sachschaden. Darum ermittelt jetzt die Polizei und bittet um

sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 12 Uhr am

Freitag, 21 und 09 Uhr am Montag, 24. Juni entsprechende

Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo

Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg – Schaden durch Steinwürfe

Nach den Spuren führte das Werfen von Steinen auf das Dach des

Kindergartens in der Erfurter Straße zu einem Schaden an zwei

Dachfenstern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf

mindestens 500 Euro. Wer hat zur Tatzeit von Donnerstag auf Freitag,

28. Juni, zwischen 18 und 07 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel.

06421/406-0.

Unfallfluchten

Erdhausen – Unfallflucht auf dem Ausstellungsgelände

Der hinten rechts beschädigte, nicht zugelassene blaue Opel Adam

stand zur mutmaßlichen Unfallzeit zwischen Mittwoch und Donnerstag,

27. Juni auf dem Ausstellungsgelände eines Automobilhandels in der

Jakob-Häuser-Straße. Der Schaden beträgt mindestens 2500 Euro. Nach

den Unfallspuren kam es vermutlich bei einem Rangiermanöver zu dem

Unfall. Bei dem noch unbekannten verursachenden Fahrzeug könnte es

sich um einen Transporter oder Kleinlaster gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei

Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Gladenbach – Unfallflucht auf dem Parkplatz im Hinterhof – 1500

Euro Schaden

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, 27. Juni,

zwischen 08 und 16 Uhr auf dem Parkplatz im Hinterhof eines

Akustikgeschäfts in der Teichstraße. Vermutlich durch eine Kollision

beim Ein- oder ausparkten entstand an dem ordnungsgemäß abgestellten

schwarzen Opel Astra vorne rechts ein Schaden in Höhe von mindestens

1500 Euro. Bisher liegen weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug

noch zu dessen Fahrerin oder Fahrer vor. Polizei Biedenkopf, Tel.

06461/9295-0.

Marburg – Weißen Mercedes touchiert

Möglicherweise bemerkte der Verursacher den leichten Schaden an

dem weißen Mercedes mit FDS Kennzeichen nicht und hinterließ deshalb

keine Nachricht an dem Auto. Der Mercedes stand zur Unfallzeit am

Donnerstag, 27. Juni, zwischen 09 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz der

Pharmazie in der Straße Am Schlag. Der Schaden ist hinten rechts.

Hinwiese auf das verursachende Auto gibt es bislang nicht. Wer hat in

dieser Zeit ein Ein- oder Auspark- oder sonstiges Rangiermanöver

beobachtet, bei dem der Schaden an dem Mercedes eingetreten sein

könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei

Marburg, Tel. 06421/406-0.

