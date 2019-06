POL-OLD: +++ Peter Zeglin übernimmt die Leitung des Polizeikommissariates Sulingen +++ Uwe Ruppe in den Ruhestand verabschiedet +++

Oldenburg (ots) –

Der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Bernd

Deutschmann, übertrug heute dem Polizeihauptkommissar (PHK) Peter

Zeglin sein neues Amt als Leiter des Polizeikommissariates (PK)

Sulingen. Dieser ist Nachfolger des Ersten Polizeihauptkommissars

(EPHK) Uwe Ruppe, der heute nach mehr als 43 Dienstjahren in den

Ruhestand verabschiedet wurde.

Uwe Ruppe übernahm im Januar 2014 die Leitung des PK Sulin-gen und

trat damals die Nachfolge von Rainer-Michael Stecher an. Der

gebürtige Bruchhausen-Vilsener begann 1975 seine Ausbildung im

mittleren Dienst der Kriminalpolizei und stieg 1985 nach erfolgter

Laufbahnprüfung als Kriminalkommissar in den gehobenen Dienst auf.

In der Folge war Uwe Ruppe für Betrugs-, Wirtschafts- und

Falschgeldkriminalität, aber auch Einbruch-, Raub- und

Betäu-bungsmitteldelikte in der Sachbearbeitung sowohl als

Ermittlungs-führer als auch als Leiter der Fachkommissariate in

Verden zu-ständig. Neben der Mitarbeit in verschiedenen

Mordkommissionen und der langjährigen nebenamtlichen Zugehörigkeit

zur Verhandlungs-gruppe der Polizeidirektion Oldenburg war Uwe Ruppe

in den Jahren 2001 bis 2003 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und

Konfliktmanagement bei den Castortransporten in der benachbarten

Polizeidirektion Lüneburg eingesetzt – gemeinsam mit seinem

Nachfolger als Kommissariatsleiter in Sulingen, Peter Zeglin.

Uwe Ruppe führte von Mai 2008 bis Ende 2013 den Einsatz- und

Streifendienst des PK Achim und wechselte daraufhin im Januar 2014

zum PK Sulingen.

„Ich danke Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz und die

hervor-ragende Arbeit! Bleiben Sie gesund und genießen Sie ihren

neu-en Lebensabschnitt“, sagte Polizeivizepräsident Bernd

Deutsch-mann und verabschiedete Uwe Ruppe in die wohlverdiente

Pensionierung.

Im Anschluss wurde PHK Peter Zeglin in sein neues Amt eingeführt.

Der 59-jährige Familienvater aus Oythe begann am 13.09.1976 seine

Karriere bei der Polizei im mittleren Dienst. 1989 besuchte er den

Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst in Hildesheim und wurde als

Polizeikommissar anschließend Dienstabteilungsleiter beim PK BAB

Delmenhorst. Einem achtmonatigen Einsatz bei der Expo 2000 in

Hannover schloss sich eine sechsjährige Verwendung als

Dienstabteilungsleiter in der Polizeiinspektion Vechta an, ehe er

Erfahrungen im Zentralen Kriminaldienst und im Bereich der

Gefahrenabwehr/Umweltschutz sammelte.

Zuletzt bekleidete Peter Zeglin für mehrere Jahre den

Dienstpos-ten des Sachbearbeiters Personal innerhalb der

Polizeiinspektion Diepholz. Unterbrochen wurde die Phase im Herbst

2017 durch einen Auslandseinsatz in Cagliari/Italien, wo er und

andere Polizeibeamte mit der europäischen Grenzschutz- und

Küstenwachagentur FRONTEX zusammenarbeiten.

„Peter Zeglin ist allein schon durch seinen dienstlichen Werdegang

umfangreich für die kommenden Aufgaben als Leiter des PK Sulingen

vorbereitet“, sagte Polizeivizepräsident Bernd Deutschmann und

ergänzte: „Ich bin der festen Überzeugung, dass das PK Sulingen bei

Ihnen in den allerbesten Händen liegt.“

Der neue PK Leiter sagte in seiner persönlichen Ansprache: „Durch

meine langjährige Tätigkeit im hiesigen Bereich kenne ich Land und

Leute und möchte die vertrauensvolle Arbeit mit den Kolleginnen und

Kollegen hier vor Ort fortführen. Ich freue mich auf diese neue

Herausforderung.“

Im PK Sulingen sind knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

beschäftigt. Diese sind rund um die Uhr für die Sicherheit von mehr

als 34.000 Menschen im Bereich der Stadt Sulingen sowie der

Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg verantwortlich.

Insgesamt wurden im Jahre 2018 in diesem Zuständigkeitsbereich 1323

Straftaten zur Anzeige gebracht, was einer Häufigkeitszahl von 4.183

entspricht. Die Aufklärungsquote beträgt 64,32 % und liegt damit

oberhalb der ohnehin schon hohen Aufklärungsquote der

Polizeidirektion Oldenburg von 63,34%.

Zu der Verabschiedung und Amtseinführung waren unter anderem neben

Polizeivizepräsident Bernd Deutschmann auch der Leiter der

Polizeiinspektion Diepholz, Polizeidirektor Thomas Kues, und der

Abteilungsleiter II der Polizeidirektion Oldenburg, Jürgen Grüll,

erschienen.

