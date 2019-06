POL-LB: Autodiebstahl in Gerlingen; Fahrräder in Ditzingen gestohlen; Vorfahrtsmissachtung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) – Gerlingen: Mercedes entwendet

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht

Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können, der

zwischen Donnerstag 23:45 Uhr und Freitag 07:45 Uhr in der

Brennerstraße in Gerlingen verübt wurde. Der mit einem

Keyless-Go-System ausgestattete Mercedes GLE war vor einem Wohnhaus

geparkt und wurde durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Der blaue Mercedes mit Ludwigsburger Zulassung (LB) hat einen Wert

von etwa 90.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.

07141/18-9, entgegengenommen.

Ditzingen: Fahrräder aus Keller gestohlen

Auf noch ungeklärte Art und Weise haben sich bislang unbekannte

Täter zwischen Donnestag 21:30 Uhr und Freitag 10:00 Uhr in der

Höfinger Straße in Ditzingen Zugang zu einem Mehrfamilienhaus

verschafft. Im Kellerbereich hebelten sie die Tür eines Kellers auf

und entwendeten daraus zwei hochwertige Fahrräder. Hierbei handelt es

sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott sowie einem

schwarzen Rennrad der Marke Canyon. Der Wert des Diebesguts dürfte

sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Poppenweiler: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro

forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 09:20 Uhr in

der Affalterbacher Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein 54-Jähriger

war mit Mercedes Lkw auf der Affalterbacher Straße unterwegs und fuhr

in den Kreuzungsbereich zur Droste-Hülshoff-Straße ein. Dabei übersah

er vermutlich aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden

vorfahrtsberechtigten VW, dessen 74 Jahre alte Fahrerin die

Droste-Hülshoff-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge, wodurch die 74-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt.

Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

werden. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit.

