POL-KLE: Issum – Verkehrsunfall / 28-jähriger Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Issum (ots) – Am Freitag (28. Juni 2019) gegen 7.50 Uhr fuhr ein

21-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort in einem VW Golf auf der Sevelener

Straße in Richtung Kevelaerer Straße. An einer Ampel wollte er bei

Grün nach links auf die Weseler Straße (Bundesstraße 58) in Richtung

Geldern abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden

28-jährigen Mann aus Kevelaer zusammen, der einen Motorroller fuhr.

Der 28-Jährige war auf der Kevelaerer Straße in Richtung Sevelen

unterwegs und wollte die Kreuzung bei Grün geradeaus überqueren. Der

Rollerfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Er wurde mit dem

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung

stationär aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung

kurzzeitig von 8.40 bis 8.55 Uhr gesperrt werden. (ME)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Kleve | Publiziert durch presseportal.de.