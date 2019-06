LPI-EF: Angestellte verhindert Betrug

Erfurt (ots) – In Erfurt hat eine Bankangestellte gestern

Nachmittag verhindern können, dass eine 87-jährige Rentnerin um ihr

Erspartes gebracht wurde. Die Rentnerin wurde am Mittag von einem

angeblichen Enkel angerufen, der die 87-Jährige unter einem Vorwand

um 10.000 Euro bat. Die Rentnerin ging daraufhin zur Bank, um das

Geld von ihrem Sparbuch abzuheben. Zum Glück ahnte die

Bankangestellte den Betrug, so dass es nicht zur Auszahlung des

Ersparten kam. Somit ist die Rentnerin vor einem Betrug verschont

geblieben. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur besonderen

Vorsicht. Sollten Geldforderungen am Telefon gemacht werden, ist es

ratsam das Gespräch zu beenden. Es sollten auch keine Details zu

familiären und finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Bei

verdächtigen Anrufen ist der Notruf der Polizei zu wählen. (CD)

