POL-RE: Marl: Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Recklinghausen (ots) – Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, ist ein

86-jähriger Fahrradfahrer aus Marl auf der Paul-Baumann-Straße

gestürzt. Nach eigenen Angaben hatte ein Ast zwischen den Speichen zu

dem Sturz geführt. Der 86-Jährige verletzte sich am Kopf und musste

im Krankenhaus behandelt werden. An dem Fahrrad entstand kein

Sachschaden.

