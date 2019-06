POL-HSK: Schlag gegen Drogenhandel

Arnsberg (ots) –

Am Montagmorgen fanden die Beamten in zwei Wohnungen in Arnsberg

knapp sechs Kilogramm Drogen. Gegen eine Person wurde Haftbefehl

erlassen. Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen.

Die Durchsuchungen starteten zeitgleich gegen 8 Uhr. Durchsucht

wurden die Wohnungen eines 38- und eines 44-jährigen Arnsbergers. Die

Beamten konnten Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Ecstasy sowie

Schreckschusspistolen und diverse Verkaufsutensilien sicherstellen.

Insgesamt wurden knapp sechs Kilogramm Drogen und fünf Kilogramm

Streckmittel beschlagnahmt.

Gegen den 38-jährigen Arnsberger erging Haftbefehl. Der 44-Jährige

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 – 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis | Publiziert durch presseportal.de.