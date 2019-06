POL-RBK: Bergisch Gladbach – Streit unter Zuwanderern eskaliert

Bergisch Gladbach (ots) –

Bei einem Streit in der Innenstadt sind am Donnerstagabend

(27.06.) zwei Männer schwer- und zwei leichtverletzt worden.

Um 19.40 Uhr waren zwei von ihnen (21/22 Jahre) in Begleitung

eines Zeugen zu Fuß auf der Paffrather Straße unterwegs. In Höhe der

ehemaligen Kalköfen kam es zunächst zu einem verbalen Streit mit zwei

Männern (27/32 Jahre). Im Verlauf zerschlugen die beiden älteren

Männer ohne erkennbaren Grund Flaschen und griffen die beiden jungen

Männer an.

Bei der Auseinandersetzung erlitten der 21-Jährige leichte und der

22-Jährige schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung am

Einsatzort brachte der Rettungsdienst den Schwerverletzten in eine

Kölner Unfallklinik.

Während der Fahndungsmaßnahmen meldeten sich die beiden älteren in

einem örtlichen Krankenhaus. Der 32-Jährige erlitt eine leichte

Verletzung, der 27-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Bei

beiden Tatverdächtigen ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum,

Blutproben wurden entnommen.

Bei der ersten Anhörung schilderten die älteren, dass sie mit

einem Messer angegriffen worden wären. Alle vier Männer sind syrische

Zuwanderer, die in Bergisch Gladbach aufhältig sind. Aufgrund der

bisher bekannten Verletzungen ist nicht auszuschließen, dass aufgrund

der gefährlichen Körperverletzungen schwerwiegende Folgen eintreten

könnten. In Anbetracht der Gesamtumstände sind alle vier Beteiligten

in Abstimmung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden.

Zwei werden in den Krankenhäusern bewacht, zwei befinden sich im

Gewahrsam. Im Laufe des Tages wird geprüft, ob Gründe für einen

Antrag auf Untersuchungshaft vorliegen. (rb)

