POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtiger Ladendieb riss sich los

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.6.2019 riss sich ein Ladendieb gegen 17.25 Uhr

los, nachdem er bei einem Diebstahl in einem Schuhgeschäft am

August-Wessing-Damm in Warendorf erwischt wurde.

Der Mann betrat das Geschäft, zog graue Sportschuhe mit weißer

Sohle der Marke Nike an und verließ anschließend den Laden ohne zu

bezahlen. Die 54-jährige Mitarbeiterin wurde aufgrund des

Sicherheitsalarms auf den Unbekannten aufmerksam. Sie folgt ihm und

hielt den Tatverdächtigen am Arm fest, der sein Fahrrad aufschloss.

Der Mann riss sich los, stürzte, stand wieder auf und rannte ohne auf

den Verkehr zu achten über die Straße in Richtung Innenstadt.

Der Gesuchte ist circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat

dunkle kurze Haare. Der Mann trug eine auffällig runde Sonnenbrille

und ein helles T-Shirt von Nike.

Das vom Tatverdächtigen zurückgelassene lilafahrbige Fahrrad mit

pinker Vorderradgabel der Marke Giro stellten Polizeibeamte sicher.

Auf dem Gepäckträger befand sich eine neongelbe Jacke.

Wer kennt dieses Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem Besitzer, dem

regelmäßigen Nutzer oder dem gesuchten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

