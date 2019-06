POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots) – Eine Pedelec- Fahrerin ist am Donnerstagabend

(27.06.) bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Surenburgstraße/

Robertstraße schwer verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr war eine

56-jährige Frau aus Rheine mit ihrem Zweirad stadtauswärts auf der

vorfahrtberechtigten Surenburgstraße unterwegs. An der Einmündung kam

es zur Kollision mit dem Pkw eines 29-Jährigen, der von der

Robertstraße kommend in die Surenburgstraße einbiegen wollte. Die

56-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde vor Ort

notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Steinfurt | Publiziert durch presseportal.de.