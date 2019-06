LPI-NDH: Brand in Wohnung

Nordhausen (ots) – Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, drang Rauch aus

dem geöffneten Fenster einer Wohnung in der Conrad-Fromann-Straße.

Kräfte von Polizei und Feuerwehr stellten fest, dass die Bewohner

einen Topf auf dem Herd vergessen hatten, der für den Rauch

verantwortlich war. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Verletzt wurde

niemand. In der Küche entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

