POL-KLE: Kevelaer-Wetten – Autofahrer gesucht / 14-jähriger Radfahrer von Außenspiegel getroffen und leicht verletzt

Kevelaer (ots) – Am Donnerstag (27. Juni 2019) gegen 19.20 Uhr

fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Kevelaer mit dem Fahrrad auf

einer Stichstraße der Marienstraße, die ebenfalls so heißt. Die

Einmündung zu dieser Stichstraße ist etwa 150m vom Mühlenhoeksweg

entfernt. Ein Autofahrer fuhr an dem 14-Jährigen vorbei. Dabei stieß

der Außenspiegel gegen den Radfahrer. Der 14-Jährige verletzte sich

leicht. Der Autofahrer hielt kurz an und richtete den Außenspiegel

wieder ein. Dann fuhr er weiter, ohne sich um den Jugendlichen zu

kümmern.

Der 14-Jährige vermutet, dass der Fahrer männlich war, da die

Person kurze Haare hatte. Sicher ist er sich jedoch nicht.

Der PKW war grau oder silberfarben und hatte Ähnlichkeit mit dem

Streifenwagen der aufnehmenden Beamten, also einem 3er BMW Kombi.

Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu

melden. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.

(ME)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Kleve | Publiziert durch presseportal.de.