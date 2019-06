POL-UN: Schwerte – Wohnungseinbruch – Receiver gestohlen

Schwerte (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag, den 27.06.2019,

zwischen 17.00 und 21.00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses

in der Reichshofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde ein Receiver aus

dem Wohnzimmer. Außerdem durchtrennten sie im Keller mehrere Kabel

der Telefonanlage. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an

die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921

0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

