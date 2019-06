POL-BO: Unter Drogeneinfluss: Rollerfahrer (32) flüchtet vor Polizei

Bochum (ots) – Als Zivilbeamte einen Rollerfahrer (32, aus Bochum)

überprüfen wollten, gab dieser Vollgas. Für die Flucht hatte der Mann

seine Gründe – er gab später zu, Drogen und Alkohol zu sich genommen

zu haben.

Der polizeibekannte 32-Jährige fiel den Beamten am Donnerstag, 27.

Juni, gegen 21 Uhr auf dem Werner Hellweg auf. Weil sie Zweifel an

seiner Fahrtauglichkeit hatten, wollten sie ihn anhalten. Doch der

Rollerfahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete in Richtung

Taimannstraße. Mit überhöhter Geschwindigkeit passierte er wenig

später einen verkehrsberuhigten Bereich, um dann auf der

Kreyenfeldstraße durch den Gegenverkehr zu fahren und danach auf

einen Gehweg auszuweichen. Eine Mutter brachte sich und ihr Kind mit

einem Sprung in Sicherheit. An der Straße „Deutsches Reich“

versteckte sich der 32-Jährige schließlich in einem Garten. Die

Zivilbeamten nahmen ihn gegen 21.10 Uhr fest.

Der 32-Jährige räumte ein, dass er vor Fahrtantritt Drogen und

Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von knapp 0,4 Promille. Einen Führerschein hat der Bochumer nicht.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Den

Schlüssel des Rollers stellten sie sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

